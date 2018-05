Украинский фильм стал лауретом международной кинопремии в Лос-Анджелесе

Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Фильм, снятый студией Red Glass, стал первым украинским документальным фильмом о мотопутешествии по Западной Украине. Режиссером картины выступил Станислав Гуренко, продюсером Яна Алтухова, сопродюсером Александр Каменец.

«Мне было интересно работать с творческой командой фильма. Для меня это новый опыт и особенно приятно, что наши усилия оценили критики такой премии, как International Independent Film Awards. Мы убеждены, что это первый шаг к новым высотам и к новым масштабным киноработам. И уже задумываемся о участии в других международных кинофестивалях. Столь высокая оценка «Dustards» за пределами Украины - это наша творческая победа и признание», - поделилась своими мыслями креативный продюсер студии Red Glass Яна Алтухова.

Фильм рассказывает историю друзей, которые решили отправиться в путешествие по Западной Украине на своих байках. Кроме них, полноправными «актерами» картины стали четыре мотоцикла: Honda 1982 года, Yamaha 1978 года, BMW 1986 года и Honda 1985 выпуска. Саундтреком к фильму стала песня «The road» в стиле инди-фольк от Sasha Boole.

«Пять дней беспрерывных круглосуточных съемок в естественных условиях, без дублей, без репетиций, имея лишь маршрут – задача не из легких. Мы снимали, сидя на двери багажника машины, едущей на скорости 100 км/час, с квадрокоптера, с парома. Суммарно за поездку (не считая материала, отснятого в Киеве) было снято около 7 тысяч дублей, это приблизительно 5 часов чистого материала. События, показанные в Dustards, – это диалог человека с природой, а также рассуждения о ценности мужской дружбы, о выборе и о том, что путешествие, даже самое короткое, меняет тебя навсегда", – рассказывает режиссер Стас Гуренко.

Помимо студии Red Glass, в качестве сопродюсера выступил Александр Каменец. По его словам, фильм «Dustards» заслужено получил свою награду в Лос-Анджелесе.

«Я рад, что могу быть причастен к этому успеху. Тем более, что лента действительно заслуживает внимания публики. Хотя и до признания «Dustards» International Independent Film Awards у меня не было сомнений, что картина займет достойное место не только в отечественном кинематографе. Уверен, что у команды «Dustards» большое будущее», - говорит Александр Каменец.

The International Independent Film Awards – Международная независимая кинопремия, существующая с 2014 года. Кинопремия ориентирована на новых амбициозных представителей киноиндустрии со всего мира. Награждение участников премии проходит на 7 уровнях (Best Of Show, Diamond, Platinum, Gold, Silver, Bronze and Honorable Mention) и представляет 41 номинацию для участия. The International Independent Film Awards не оставляет без внимания таланты и каждый год открывает новые имена в кинобизнесе.

Фильм Станислава Гуренко «Dustards» стал первым фильмом украинского производства, получившим признание The International Independent Film Awards.