Вышел первый трейлер украинского фильма ужасов "Лысая Гора" (видео)

Как сообщается на странице фильма в Facebook, в сюжете ленты - "мистические события, призраки, таинственная сторона Лысой Горы".

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Фильм был снят в Киеве. Главная героиня попадает на Лысую гору с незнакомцем, который оказывается опасным. Ранее в этом месте при загадочных обстоятельствах исчезла ее мать, и героиня сталкивается с "темной стороной реальности".

Как сообщал УНИАН, Госкино выделит 15,4 миллионов гривен на полнометражную экранизацию романа Сергея Жадана "Ворошиловград".