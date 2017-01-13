Вышел первый трейлер украинского фильма ужасов "Лысая Гора" (видео)
13:30, 13 января 2017Общество
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Опубликован первый трейлер украинского фильма ужасов "Лысая гора".
Как сообщается на странице фильма в Facebook, в сюжете ленты - "мистические события, призраки, таинственная сторона Лысой Горы".
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Фильм был снят в Киеве. Главная героиня попадает на Лысую гору с незнакомцем, который оказывается опасным. Ранее в этом месте при загадочных обстоятельствах исчезла ее мать, и героиня сталкивается с "темной стороной реальности".
Постер фильма / facebook.com/LisaGoraMovie
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