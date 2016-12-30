В Донецкой области к 4 годам заключения приговорили шпиона "ДНР"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

В частности, как отмечается в сообщении, «во время судебных слушаний доказано, что житель Покровского района в период с декабря 2014 по январь 2015 года, увидев перемещение различного рода военной техники, вооружения и военных грузовиков с боеприпасами Вооруженных сил Украины, передавал информацию о дислокации и движении участнику незаконного военного вооруженного формирования с позывным «Динамо»».

Информатора террористов задержали сотрудники Службы безопасности Украины.

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Впоследствии Красноармейский горрайонный суд признал мужчину виновным и приговорил его по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях) УК Украины к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

В то же время прокуратура Донецкой области не согласилась с квалификацией преступления и подала апелляционную жалобу.

Апелляционный суд Донецкой области, рассмотрев апелляцию прокуратуры, вынес новый приговор, которым признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) УК Украины и приговорил к 4 годам лишения свободы, подчеркивается в сообщении.