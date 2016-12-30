2016 год в фото
10:00, 30 декабря 2016Общество
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УНИАН предлагает подборку ярких кадров от фотослужбы агентства, иллюстрирующих ключевые события из жизни Украины в уходящем году.
Подводя итоги уходящего года, УНИАН предлагает вспомнить самые интересные события года, запечатленные фотокорреспондентами агентства в 2016-м.
Отметим, по результатам итогового опроса на сайте УНИАН, больше всего наших читателей в 2016 году поразили миллионные е-декларации чиновников, победа миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США и национализация ПриватБанка.
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