2016 год в фото

Подводя итоги уходящего года, УНИАН предлагает вспомнить самые интересные события года, запечатленные фотокорреспондентами агентства в 2016-м.

Отметим, по результатам итогового опроса на сайте УНИАН, больше всего наших читателей в 2016 году поразили миллионные е-декларации чиновников, победа миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США и национализация ПриватБанка.