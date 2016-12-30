2016 год в фото

10:00, 30 декабря 2016
Общество
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УНИАН предлагает подборку ярких кадров от фотослужбы агентства, иллюстрирующих ключевые события из жизни Украины в уходящем году.

Пар над морем в Одессе 2 января
Пар над морем в Одессе 2 января /  © УНИАН
Крещение в Полтаве 19 января
Крещение в Полтаве 19 января /  © УНИАН
Празднование Дня Соборности Украины на мосту Патона в Киеве 22 января
Празднование Дня Соборности Украины на мосту Патона в Киеве 22 января /  © УНИАН
Факельное ''Шествие единства'' ко Дню Соборности Украины в Киеве 22 января
Факельное "Шествие единства" ко Дню Соборности Украины в Киеве 22 января /  © УНИАН
Демонтаж памятника советскому деятелю Григорию Петровскому в Днепре 29 января
Демонтаж памятника советскому деятелю Григорию Петровскому в Днепре 29 января /  © УНИАН
Блокирование грузовиков с российскими номерами на Львовщине 13 февраля
Блокирование грузовиков с российскими номерами на Львовщине 13 февраля /  © УНИАН
Акция с требованием прекратить бизнес с Россией возле Кабмина 15 февраля
Акция с требованием прекратить бизнес с Россией возле Кабмина 15 февраля /  © УНИАН
Подготовка к демонтажу памятника Владимиру Ленину в Запорожье 15 марта
Подготовка к демонтажу памятника Владимиру Ленину в Запорожье 15 марта /  © УНИАН
Инсталляция художницы Галины Назаренко из 7000 гильз из зоны АТО во время выставки 24 марта
Инсталляция художницы Галины Назаренко из 7000 гильз из зоны АТО во время выставки 24 марта /  © УНИАН
Корова во время акции протеста фермеров в Киеве 8 апреля
Корова во время акции протеста фермеров в Киеве 8 апреля /  © УНИАН
Назначение Владимира Гройсмана премьер-министром Украины 14 апреля
Назначение Владимира Гройсмана премьер-министром Украины 14 апреля /  © УНИАН
Всеукраинский фестиваль писанок на Софийской площади в Киеве 23 апреля
Всеукраинский фестиваль писанок на Софийской площади в Киеве 23 апреля /  © УНИАН
''Поливальный понедельник'' во Львове 2 мая
"Поливальный понедельник" во Львове 2 мая /  © УНИАН
Мероприятия ко Дню памяти и примирения во Львове 8 мая
Мероприятия ко Дню памяти и примирения во Львове 8 мая /  © УНИАН
Выставка военной техники в Киеве 9 мая
Выставка военной техники в Киеве 9 мая /  © УНИАН
Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 ''Мрия'' в аэропорту в Гостомеле 10 мая
Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" в аэропорту в Гостомеле 10 мая /  © УНИАН
Возвращения победительницы конкурса ''Евровидение-2016'' Джамалы до Киева 15 мая
Возвращения победительницы конкурса "Евровидение-2016" Джамалы до Киева 15 мая /  © УНИАН
Надежда Савченко после почти 2 лет в российской тюрьме вернулась в Украину 25 мая
Надежда Савченко после почти 2 лет в российской тюрьме вернулась в Украину 25 мая /  © УНИАН
Ликвидация последствий трагического обвала на Грибовичской свалке 31 мая
Ликвидация последствий трагического обвала на Грибовичской свалке 31 мая /  © УНИАН
Марш равенства ''КиевПрайд 2016'' в Киеве 12 июня
Марш равенства "КиевПрайд 2016" в Киеве 12 июня /  © УНИАН
Уволенные из российской тюрьмы Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев 14 июня
Уволенные из российской тюрьмы Юрий Солошенко и Геннадий Афанасьев 14 июня /  © УНИАН
Выпуск курсантов Национальной академии внутренних дел в Киеве 17 января
Выпуск курсантов Национальной академии внутренних дел в Киеве 17 января /  © УНИАН
Украинский десантник во время боя с пророссийскими сепаратистами в Авдеевской промзоне 24 июня
Украинский десантник во время боя с пророссийскими сепаратистами в Авдеевской промзоне 24 июня /  © УНИАН
Акция в День крымскотатарского флага в центре Киева 26 июня
Акция в День крымскотатарского флага в центре Киева 26 июня /  © УНИАН
Pokemon GO на улицах Киева 19 июля
Pokemon GO на улицах Киева 19 июля /  © УНИАН
Церемония прощания с погибшим журналистом Павлом Шереметом в Киеве 22 июля
Церемония прощания с погибшим журналистом Павлом Шереметом в Киеве 22 июля /  © УНИАН
Участники крестного хода УПЦ МП в сопровождении правоохранителей возле ''блокпоста'' ОУН на въезде в Борисполь 25 июля
Участники крестного хода УПЦ МП в сопровождении правоохранителей возле "блокпоста" ОУН на въезде в Борисполь 25 июля /  © УНИАН
Украинско-американские учения ''Си Бриз 2016'' в Одессе 27 июля
Украинско-американские учения "Си Бриз 2016" в Одессе 27 июля /  © УНИАН
Встреча чемпиона и серебряного призера Олимпиады-2016 Олега Верняева в аэропорту 20 августа
Встреча чемпиона и серебряного призера Олимпиады-2016 Олега Верняева в аэропорту 20 августа /  © УНИАН
Парад к 25-й годовщине Независимости Украины в Киеве 24 августа
Парад к 25-й годовщине Независимости Украины в Киеве 24 августа /  © УНИАН
Украинские герои Валерий Чибинеев, Игорь Гордийчук и Андрей Ковальчук на параде 24 августа
Украинские герои Валерий Чибинеев, Игорь Гордийчук и Андрей Ковальчук на параде 24 августа /  © УНИАН
Испытания ракет украинского производства в Одесской области 26 августа
Испытания ракет украинского производства в Одесской области 26 августа /  © УНИАН
Сонливые первоклашки 1 сентября
Сонливые первоклашки 1 сентября /  © УНИАН
Пожар на месте конфликтной застройки в Святошинском районе Киева 6 сентября
Пожар на месте конфликтной застройки в Святошинском районе Киева 6 сентября /  © УНИАН
Демонтаж указателя ''Кировоград'' на выезде из декоммунизированного города Кропивницкий 13 сентября
Демонтаж указателя "Кировоград" на выезде из декоммунизированного города Кропивницкий 13 сентября /  © УНИАН
Затопленные улицы Одессы после ливня 20 сентября
Затопленные улицы Одессы после ливня 20 сентября /  © УНИАН
Встреча украинских паралимпийцев в аэропорту 22 сентября
Встреча украинских паралимпийцев в аэропорту 22 сентября /  © УНИАН
Эколог-волонтер демонстрирует низкий уровень воды в Днепре в Киеве 30 сентября
Эколог-волонтер демонстрирует низкий уровень воды в Днепре в Киеве 30 сентября /  © УНИАН
Хасиды во время празднования иудейского нового года в Умани 3 октября
Хасиды во время празднования иудейского нового года в Умани 3 октября /  © УНИАН
Отвод войск на 1 км вдоль линии противостояния между селами Богдановка и Петровское 7 октября
Отвод войск на 1 км вдоль линии противостояния между селами Богдановка и Петровское 7 октября /  © УНИАН
Победитель ''битвы'' котов-гигантов в Киеве 8 октября
Победитель "битвы" котов-гигантов в Киеве 8 октября /  © УНИАН
Участники шествия ''Марш Нации'' в Киеве 14 октября
Участники шествия "Марш Нации" в Киеве 14 октября /  © УНИАН
Стратегические учения ''Рубеж-2016'' на полигон в Киевской области 21 октября
Стратегические учения "Рубеж-2016" на полигон в Киевской области 21 октября /  © УНИАН
Первый снег в Киеве 26 октября
Первый снег в Киеве 26 октября /  © УНИАН
Накануне голосования на выборах президента США в Американском доме в Киеве 8 ноября
Накануне голосования на выборах президента США в Американском доме в Киеве 8 ноября /  © УНИАН
Активисты крушат отделение ''Сбербанка'' в Киеве 21 ноября
Активисты крушат отделение "Сбербанка" в Киеве 21 ноября /  © УНИАН
Украинский военнослужащий в зоне проведения АТО в Донецкой области 22 ноября
Украинский военнослужащий в зоне проведения АТО в Донецкой области 22 ноября /  © УНИАН
Скандальный фасад Киевского драмтеатра на Подоле в Киеве 29 ноября
Скандальный фасад Киевского драмтеатра на Подоле в Киеве 29 ноября /  © УНИАН
Четвертый энергоблок ЧАЭС закрыли новой защитной аркой 29 ноября
Четвертый энергоблок ЧАЭС закрыли новой защитной аркой 29 ноября /  © УНИАН
Разрушенные МАФы возле рынка ''Юность'' в Киеве 9 декабря
Разрушенные МАФы возле рынка "Юность" в Киеве 9 декабря /  © УНИАН
Презентация первого опытного образца нового многоцелевого грузового самолета АН-132D в Киеве 20 декабря
Презентация первого опытного образца нового многоцелевого грузового самолета АН-132D в Киеве 20 декабря /  © УНИАН
Соревнования по кроссфиту ''Игры героев'' в Дворце Спорта в Киеве 24 декабря
Соревнования по кроссфиту "Игры героев" в Дворце Спорта в Киеве 24 декабря /  © УНИАН
Главная елка Украины на Софийской площади в Киеве
Главная елка Украины на Софийской площади в Киеве /  © УНИАН

Подводя итоги уходящего года, УНИАН предлагает вспомнить самые интересные события года, запечатленные фотокорреспондентами агентства в 2016-м.

Отметим, по результатам итогового опроса на сайте УНИАН, больше всего наших читателей в 2016 году поразили миллионные е-декларации чиновников, победа миллиардера Дональда Трампа на президентских выборах в США и национализация ПриватБанка.

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