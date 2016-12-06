ВМС Украины получили малые бронированные артиллерийские катера (фоторепортаж, видео)

Также состоялся ритуал подъема на катерах флага Военно-Морских сил ВСУ.

В церемонии принимают участие представители Командования ВМС ВС Украины, руководства Одесской области и города Одессы, городов Белгород-Днестровский и Бердянск, правления ПАО "Завод Ленинская кузница", ветераны флота, волонтеры, представители общественности, работники предприятия.

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Как сообщал УНИАН, 1 декабря на морском полигоне вблизи Одессы успешно прошли государственные испытания малые бронированные артиллерийские катера "Акерман" и "Бердянск". Почти за год катера преодолели более 2 тысяч морских миль, отработали более 20 боевых упражнений по воздушным, морским и наземным целям со всех видов вооружения.

Ранее малые бронированные катера "Бердянск" и "Аккерман" не допустили российский корабль "Сметливый" к морской границе Украины.