Возле Одессы завершили испытания малые бронированные артиллерийские катера (фоторепортаж)

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Почти за год катера преодолели более 2 тысяч морских миль, отработали более 20 боевых упражнений по воздушным, морским и наземным целям со всех видов вооружения.

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"Согласно плану учений, на полигоне боевой подготовки корабли успешно выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, которые имитировали сооружения береговой обороны и бронированную технику, корабли и средства воздушного нападения условного противника", - говорится в сообщении.

Вскоре малые бронированные артиллерийские катера "Аккерман" и "Бердянск" присоединятся к силам постоянной боевой готовности Военно-Морских Сил ВС Украины.

Ранее президент Петр Порошенко анонсировал пополнение Военно-морских сил Украины ударными ракетными комплексами и кораблями.