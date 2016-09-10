Украинские катера отогнали корабль ВМФ РФ от морской границы, применив тактику "волчьей стаи" (видео)

Видео с данной операцией размещено на YouTube.

Отмечается, что с целью недопущения незаконного пересечения украинской границы кораблем российских ВМФ "Сметливый" отправились фрегат "Гетман Сагайдачный" и вертолет Ка-27.

Читайте такжеРоссийские военные агрессивно препятствовали действиям корабля украинских пограничников - ГПСУ

К ним затем присоединились малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Аккерман", которые проходят заводские испытания в северо-западной части Черного моря.

Катера применили тактику "волчьей стаи" и быстро взяли в осаду российский корабль "Сметливый". Затем они при поддержке "Гетмана Сагайдачного" отогнали судно РФ подальше от исключительной экономической зоны Украины (морской).

Ранее государственная пограничная служба Украины собрала доказательную базу по фактам незаконной деятельности Российской Федерации в районах Голицынского и Одесского газовых месторождений.