Bild: ведутся переговоры по возможному переносу "Евровидения-2017" из Киева в Москву

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в оргкомитете.

Как отмечает издание, причиной таких переговоров стало то, что Киев не предоставил организаторам «Евровидения» финансовых гарантий.

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Причиной возможного перенесения конкурса назвали якобы проблемы Украины с финансированием.

В то же время, как подчеркивается, факт переговоров еще не означает перенос мероприятия из Киева.

«Существует реальная угроза того, что мероприятие может пройти в другой стране. Для нас это было бы катастрофой», — цитирует издание заявление председателя комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Анна Гопко.

Так, расходы на конкурс в последние годы варьируются от 17 миллионов евро до 25 миллионов евро, при этом оргкомитет покрывает сумму в размере от 10 миллионов евро до 14 миллионов евро, остаток должна покрыть принимающая сторона.

Издание информирует, что средств, выделенных мэром Киева Виталием Кличко (9 миллионов евро), оказалось недостаточно для проведения конкурса. Кроме этого, как отмечается, не убедил оргкомитет также закон украинского парламента о направлении дополнительных финансовых ресурсов на конкурс.

Вместе с тем, согласно сообщению, власти Украины утверждают, что нашли источники финансирования и уже в ближайшее время представит их организаторам песенного конкурса.

Как сообщал УНИАН, Украина получила право принимать международный песенный конкурс "Евровидение-2017" после того, как украинская певица Джамала победила на этом конкурсе в 2016 году в Стокгольме.

Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа. 9 сентября стало известно, что победителем отбора города-хозяина песенного конкурса "Евровидение-2017" стал Киев.

Главная сцена Евровидение-2017 будет обустроена в Международном выставочном центре (МВЦ).