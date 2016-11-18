Россия планирует теракты по всей территории Украины - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после совместной пресс-конференции с главой Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Необъявленная война Кремля происходит не только на линии соприкосновения на украинском Донбассе, но и по всей территории Украины", - заявил Луценко.

"К сожалению, должен сказать, что Россия явно разворачивает сеть террористических актов на нашей территории, и это еще раз означает, что общество должно знать и помнить, каждый помнить: Украина - в состоянии войны, в состоянии необъявленной, но реальной войны, где жертвы, и не только на Донбассе, но и на (всей) территории Украины", - подчеркнул Луценко.

Читайте такжеЛуценко: до половины преступлений против нацбезопасности Украины причастны высшие военные чины России

Как сообщал УНИАН, Луценко и Грицак во время брифинга рассказали, что СБУ совместно с Национальной полицией и Генеральной прокуратурой предупредила вторую попытку похищения и убийства бывшего сотрудника ФСБ РФ, а ныне участника АТО Ильи Богданова. Также они сообщили, что при попытке пересечения государственной границы в Харьковской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве сотрудника СИЗО в Ровно по заказу ФСБ РФ.