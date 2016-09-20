Суд оставил в СИЗО подозреваемых в совершении теракта возле Дворца спорта в Харькове

Суд еще на два месяца продлил меру пресечения в виде содержания под стражей троим подозреваемым в совершении теракта возле Дворца спорта в Харькове в феврале 2015 года.

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Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат обвиняемых Александр Шадрин, соответствующее решение сегодня, 19 сентября, принял Фрунзенский райсуд Харькова.

По его словам, следующее заседание назначено на 13 октября на 14.00.

В пресс-службе прокуратуры Харьковской области уточнили, что во время заседания суд отклонил ходатайство об отводе судей. Во время слушания изучались видеодоказательства по делу.

Справка УНИАН. 22 февраля 2015 года в Харькове возле Дворца спорта во время митинга, посвященного памяти Героев Небесной Сотни и погибших в зоне АТО, произошел взрыв. В результате взрыва погибли 4 человека, еще 9 получили ранения.

Правоохранительные органы квалифицировали взрыв как теракт.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин. Дело слушает Фрунзенский райсуд Харькова.