Опубликовано видео взрыва в Харькове

В сети появилось жуткое видео момента взрыва в Харькове. Мужчина снимал на мобильный мирное шествие, которое как раз направилось в сторону Площади Конституции, как вдруг прогремел взрыв.

Люди начали разбегаться в разные стороны, раздавались крики раненых, передает ТСН.ua.

Осторожно! На видео шокирующие подробности и ненормативная лексика!

Напомним, что взрыв в Харькове произошел во время формирования колонны, которая собиралась идти от Дворца спорта на Площадь Конституции, где было запланировано проведение гражданской панихиды по воинам, погибшим в АТО.

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Стоит отметить, что шествие состоялось, несмотря ни на что. Во время взрыва погибли два человека, один из которых - милиционер. Первоначально сообщалось о трех погибших. В СБУ уже заявили о задержанных по подозрению в совершении теракта. В Харькове началась антитеррористическая операция.