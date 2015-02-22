СБУ задержала подозреваемых в причастности к взрыву в Харькове

Работники СБУ задержали лиц, которые могут быть причастны к сегодняшнему взрыву в Харькове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Служба безопасности Украины задержала лиц, которые могут быть причастны к подготовке и совершению преступлений террористической направленности в Харькове, в т.ч. взрыву, в результате которого погибли два и ранены восемь граждан», - написал советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы МВД Украины, сегодня около 13.20 в Харькове во время мирного шествия активистов Евромайдана и патриотически настроенных граждан произошел взрыв.

Согласно предварительным данным, пострадали около 10 человек. Два человека погибли на месте, один из которых работник милиции.

Читайте такжеВ Харькове во время марша единства произошел взрыв, есть жертвы (фото)

22 февраля в Харькове было запланировано несколько общественных акций, в том числе мирное шествие. Его участники направлялись от Дворца спорта к центру города. На Московском проспекте, возле станции метро «Маршала Жукова», в толпе сработало взрывное устройство.

Согласно информации прокуратуры Харьковской области, в результате взрыва погибли три человека.