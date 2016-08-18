В Днепре правоохранители ликвидировали конвертационный центр

Как сообщает управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 Уголовного кодекса ("фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенных организованной группой или в особо крупном размере").

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Установлено, что в Днепре с 2014 года группа лиц, в которую входили трое граждан Украины, при пособничестве других лиц, был создан ряд фиктивных предприятий, на счета которых поступали денежные средства за несуществующие услуги и якобы поставку товаров.

Указанной группой лиц осуществлены незаконные финансовые операции с денежными средствами на сумму 294 млн грн.

16 августа был проведен 21 обыск, в результате чего наложен арест на 750 тыс. грн, изъято наличными 300 тыс. грн, 30 печатей юридических лиц, задействованных в незаконной деятельности и задержан один из организаторов преступной схемы.

В настоящее время в рамках досудебного расследования проводятся следственные (розыскные действия) и документирования результатов обысков.