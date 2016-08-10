Оккупанты обвинили Украину в попытке "прорыва" в Крым и гибели российского военного

Федеральная служба безопасности РФ обвиняет украинских военных в попытке "прорыва" на территорию оккупированного полуострова в ночь на 8-ое августа 2016 года. Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте российского ведомства.

Читайте такжеФСБ РФ заявила о задержании украинского разведчика, якобы готовившего теракты в Крыму

"Спецподразделениями Министерства обороны Украины были осуществлены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвращены силовыми подразделениями ФСБ России и взаимодействующих ведомств. Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий МО РФ", - утверждают в спецслужбе оккупанта.

УФСБ России по "Республике Крым" и городу Севастополю возбуждено уголовное дело.

Ранее в российской ФСБ заявили, что предотвратили теракты в Крыму, организаторами которых являлись сотрудники Минобороны Украины. Также сообщалось о задержании украинского разведчика, который якобы участвовал в подготовке этих терактов.

Напомним, что, в свое время поводом для нападения нацистской Германии на Польшу, с которого началась Вторая мировая война, 1 сентября 1939, послужил Гляйвицкий инцидент, или операция "Консервы" — провокация, проведённая СС в городе Гляйвиц (ныне Гливице).

Готовясь к атаке, СМИ Третьего Рейха начали пропагандистскую кампанию. Сообщалось о якобы гонениях на этнических немцев в Польше и провокациях польских националистов в граничащих с Германией районах.

Также предполагалось инсценировать нападения поляков на территории Германии. Их должны были выполнить спецслужбы Третьего Рейха. Ключевой частью здесь была операция "Консервы". Она должна была дать формальный повод напасть на Польшу.

ССовцы в польской форме должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке, а также напасть на лесничество и на таможенный пункт на польско-немецкой границе. Покидая место диверсий, эсэсовцы должны были оставить на месте трупы в польской форме. Ими должны были стать узники концлагерей, убитые путем смертельной инъекции. Трупы должны были доставить на место провокации, где выпустить в них по несколько пуль для создания иллюзии боя.