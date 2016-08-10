Оккупанты обвинили Украину в подготовке терактов в Крыму

В российской службе безопасности утверждают, якобы диверсионная группа в составе граждан России и Украины готовила теракты на оккупированном полуострове во время "выборов федеральных и региональных органов власти". Об этом говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте российского ведомства.

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации предотвращено совершение в Республике Крым террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова", - утверждают в ФСБ.

Целью диверсий якобы является дестабилизация социально- политической обстановки в регионе в период подготовки и проведения "выборов федеральных и региональных органов власти".

"В ночь с 6-ого на 7-ое августа 2016 года в районе города Армянска Республики Крым обнаружена группа диверсантов. На месте боестолкновения обнаружены: 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограмм в тротиловом эквиваленте, боеприпасы и специальные средства инициирования, штатные противопехотные и магнитные мины, а также гранаты и спецоружие, состоящие на вооружении специальных подразделений вооруженных сил Украины", - заявляет оккупационная власть.

При задержании в результате огневого контакта якобы погиб сотрудник ФСБ России

"Принятыми мерами на территории полуострова Крым ликвидирована агентурная сеть Главного управления разведки Министерства обороны Вооруженных сил Украины. Задержаны лица из числа граждан Украины и Российской Федерации, оказывавшие содействие в подготовке террористических актов, которые дают признательные показания", - сказано в сообщении российского ведомства.

Напомним, что 7 августа на административной границе между Крымом и Херсонской областью был приостановлен пропуск граждан.

Очевидцы сообщали, что в некоторых районах полуострова начали устанавливать блокпосты при участии российских сотрудников ГИБДД и автоматчиков.

Напомним, что, в свое время поводом для нападения нацистской Германии на Польшу, с которого началась Вторая мировая война, 1 сентября 1939, послужил Гляйвицкий инцидент, или операция "Консервы" — провокация, проведённая СС в городе Гляйвиц (ныне Гливице).

Готовясь к атаке, СМИ Третьего Рейха начали пропагандистскую кампанию. Сообщалось о якобы гонениях на этнических немцев в Польше и провокациях польских националистов в граничащих с Германией районах.

Также предполагалось инсценировать нападения поляков на территории Германии. Их должны были выполнить спецслужбы Третьего Рейха. Ключевой частью здесь была операция "Консервы". Она должна была дать формальный повод напасть на Польшу.

ССовцы в польской форме должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское воззвание на польском языке, а также напасть на лесничество и на таможенный пункт на польско-немецкой границе. Покидая место диверсий, эсэсовцы должны были оставить на месте трупы в польской форме. Ими должны были стать узники концлагерей, убитые путем смертельной инъекции. Трупы должны были доставить на место провокации, где выпустить в них по несколько пуль для создания иллюзии боя.