В Одесской области прогремел взрыв на территории гаражного кооператива: неизвестный бросил гранату (фото)

Об этом сообщили в ГУ НП в Одесской области.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты, которые после осмотра установили, что возле одного из гаражей неизвестный бросил гранату РГД-5.

"В результате взрыва был поврежден автомобиль "Фольксваген Кадди". С места происшествия изъяты осколки и чека от гранаты. Пострадавших нет. Со слов владельца автомобиля стало известно, что конфликтных ситуаций у него ни с кем не было", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВо Львове произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавший (фото)

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Назначены необходимые экспертизы, ведется досудебное следствие.