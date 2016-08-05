В Одессе арестовали интернет-мошенников, "заработавших" миллион, продавая несуществующую технику

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба, на этой неделе по ходатайству Одесской местной прокуратуры №3 (Приморский район города) судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в Интернет-мошенничестве и фиктивном предпринимательстве, которых ранее уже задерживали за подобное преступление.

«Указанным лицам определен размер залога в сумме почти 1 миллион гривень каждому, который в настоящее время не внесен», - сообщила Верба.

По ее данным, злоумышленники создали и обеспечили функционирование Интернет-магазина - копии известного на территории другого государства web-магазина бытовой техники, с предложениями товара по ценам ниже рыночных.

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На сайте размещалась ложная информация о продаже электронной бытовой техники, мобильных телефонов и аксессуаров. За заказанный товар покупатели перечисляли деньги через переводы.

По информации Вербы, от таких мошеннических действий пострадало около 70 граждан, а ущерб составил около 1 миллиона гривень.

В пресс-службе отметили, что указанные лица уже совершали подобные преступления, и ранее судом, несмотря на доводы прокуратуры, был определен залог в 300 тысяч гривень каждому. Такой размер залога позволил мошенникам избежать содержания под стражей и продолжить свою преступную деятельность.

Правоохранительными органами изъят автомобиль марки Lexus GS-300, принадлежащий подозреваемым, на который наложен арест.

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Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления полиции в области, в течение месяца в полицию поступали обращения граждан, которые пострадали от неправомерных действий со стороны неизвестных лиц. По данным фактам Приморским отделом полиции Одессы было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. его сопровождения полицейские установили, что в Одессе действует организованная преступная группа.

Установлено, что злоумышленники завладевали деньгами потерпевших, которые перечисляли от 2 до 32 тысяч гривень как предоплату за несуществующий товар. Подозреваемые использовали вышеупомянутый сайт и банковский счет, открытый на юридическое лицо.

«С сайта-оригинала, действующего на территории Российской Федерации, они скопировали почти всю информацию, включая фото. Для связи и конспирации жулики использовали SIP-телефонию, в результате чего покупателям шел автопередзвін с якобы городских номеров», - отметили в отделе.

Также пользователи поддельного Интернет-ресурса находили многочисленные положительные отзывы по этому магазину, не обращая внимания на различия в доменном имени между оригиналом и фикцией.