В Днепре мошенники-мачо обманули 17 доверчивых девушек из соцсети на 400 тысяч

Об этом сообщает Главное управление полиции в Днепропетровской области.

"Интернет-отношения Альбины и Евгения находились на вершине романтического периода. Вот уже два месяца молодые люди обменивались словами, мыслями, эмоциями и даже планировали серьезное совместное будущее. Правда все это было в Интернет-сети и телефонных разговорах. А вот завтра - долгожданная встреча и девушка наконец увидит своего виртуального возлюбленного. И накануне Евгений позвонил и тревожным голосом сообщил, что он находится в командировке и у него украли деньги, и попросил девушку прислать ему 700 гривень на билеты", - рассказали в полиции.

Девушку несколько удручила тема денег, но она средства на счет парня все же перевела.

По данным полиции, через некоторое время Евгений позвонил девушке и попросил прислать уже большую сумму для его спасения, поскольку у него возникли проблемы с правоохранителями.

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"Далее необходимы были средства, чтобы решить вопрос в военкомате. Молодой человек обещал вернуть все деньги, которые девушка направила на его спасение и даже поинтересовался почтовым адресом Альбины. Собственных денег у Альбины уже не было и она решительно заявила, чтобы горе-ухажер их вернул. И с этого момента жизнь Альбины превратилась в фильм ужасов", - сказано в сообщении.

"Речь шла только о деньгах: высылай 10, 20, 30 тысяч, скажи пароль доступа к счету родителей, сдавай в ломбард драгоценности, возьми родительские деньги. Он постоянно звонил, угрожал, писал СМС-сообщения грязного ужасного содержания", - цитирует пострадавшую полиция.

По словам девушки, в период романтических отношений по просьбе Евгения она прислала свое фото интимного характера.

"И вот теперь он обещал разместить эту фотографию на сайте, в вузе, где училась девушка и распечатанные фото разместить в подъезде дома и сообщить родителям. Шантаж и угрозы продолжались с мая до конца августа. Однажды родители заметили пропажу денег, которые отложили для обучения дочери. Разумеется, объяснить куда делись деньги девушка сначала не смогла", - отмечают правоохранители.

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По словам матери Альбины, дочь была напугана и психически истощена.

"Она все время твердила, что мужчина продаст машину и все деньги вернет. Она берегла родных от стресса, а сама зашла в тупик", - добавили в полиции.

Родители сразу же обратились в полицию.

Сотрудникам отдела противодействия киберпреступности в Днепропетровской области понадобилось несколько месяцев чтобы задокументировать преступную деятельность двух жителей Днепра, которые мошенническими действиями выманивали у своих жертв деньги.

По словам начальника отдела, Альбина была не единственной, кто стал жертвой Интернет-воров. Следователями было установлено 17 потерпевших, которых молодые люди обманули более 400 тысяч гривень.

Сотрудниками задокументирована преступная деятельность группы в составе двух жителей Днепра 1986 и 1988 годов рождения, которые с целью личного обогащения, используя вымышленные данные, зарегистрировались на сайтах знакомств и в социальной сети vk.com, а также создали 7 электронных кошельков платежной системы WebMoney.

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"Фигуранты выискивали молодых женщин среди пользователей вышеуказанных ресурсов, в том числе замужних, с которыми устанавливали доверительные отношения под предлогом дальнейших семейных отношений и проведения досуга. В ходе общения они уговаривали женщин направить им интимные фотографии и материалы личного характера. Кроме того, в ходе общения, злоумышленники получали максимальную информацию о связях потерпевших, их родственниках, контактные телефоны и тому подобное. А в дальнейшем жертвы, избегая огласки, платили своим психологическим насильникам", - рассказали в полиции.

По данному факту Амур-Нижнеднепровским отделом полиции Днепра открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины. Участникам группы вручено уведомление о подозрении и обвинительные акты направлены в суд. Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.