В поселке на Одесщине перевернулся комбайн, двое погибли

Как сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области, в 16:09 в службу спасения «101» поступило сообщение от дежурного диспетчера скорой помощи, что в Захарьевке по улице Советской перевернулся комбайн и нужна помощь для извлечения погибших.

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К месту происшествия в 16:14 прибыло пожарно-спасательное отделения 37-й Государственной пожарно-спасательной части. Было установлено, что водитель комбайна не справился с управлением, комбайн съехал с моста и перевернулся.

В результате происшествия комбайнер и помощник комбайнера были зажаты кабиной. Спасатели с использованием троса автомобилем и автокраном подняли комбайн и с помощью шанцевого инструмента изъяли погибших из кабины.

К ликвидации последствий происшествия привлекалась 1 единица основной пожарной техники и 4 человека личного состава.