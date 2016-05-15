Джамала получит звание народной артистки Украины - Нищук

Об этом министр написал в Facebook.

«Уже переговорили с коллегами, готовим документы от Минкультуры на получение Джамалой звания - Народная артистка. Потому что, кто бы как не относился к таким наградам, а это небольшой комплимент от государства, символическая, но приятная благодарность!», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Джамала одержала победу на конкурсе Евровидение-2016, который состоялся вчера в Стокгольме. Она выступила с песней "1944", в которой рассказывается о трагедии крымскотатарского народа.

Следующий конкурс Евровидение-2017 будет принимать Украина.