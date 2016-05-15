Джамала украсила обложку британской The Guardian с заголовком "Ты слышишь, Путин?"

Передовицу номера от 14 мая украсил драматичный снимок Джамалы, который сопровождается заголовком "Ты слышишь, Путин?", передает ZN.UA.

Издание также посвятило представительнице Украины большую статью, касающуюся политических аспектов ее песни. "Европейцы могут показать, что они "не равнодушны к страданиям" в Крыму, который был аннексирован Россией, голосуя за Украину на конкурсе Евровидение", - пишет The Guardian.

Читайте такжеДжамала сегодня возвращается в Украину

Журналист издания подчеркивает, что исторический контекст песни "1944" касается как депортации крымских татар, так и нынешней ситуации на полуострове. В статье уделено внимание политической ситуации в оккупированном Россией Крыму и репрессиям в отношении крымских татар.

"Если я выиграю это будет означать, что современные европейцы не безразличны, и готовы услышать о боли других людей и готовы сочувствовать", - цитирует газета разговор с Джамалой.

Как сообщал УНИАН, ранее российские комментаторы трансляции полуфинала Евровидения-2016 исказили исторический смысл песни "1944", сказав, что она "о людях, которые покидают дома в поисках лучшей жизни".