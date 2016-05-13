Это еще не конец: у Авакова допускают создание новых сайтов по аналогии с "Миротворцем"

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это не конец. Убежден, что в ближайшее время появятся новые волонтерские информационно-технологические проекты по антитеррору и противодействию угрозам национальной безопасности. Не дождутся наши враги! Слава Украине!", - написал Шкиряк.

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Как сообщал УНИАН, возмущение представителей журналистского сообщества вызвала публикация 10 мая на сайте "Миротворец" данных украинских и иностранных работников СМИ, которые получали аккредитацию в так называемой "ДНР" в период 2014-2016 годов. Кроме имен журналистов, обнародованы их телефонные номера, электронная почта и период пребывания на оккупированных территориях. Позже сайт "Миротворец" объявил о закрытии.