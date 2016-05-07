Львов празднует 760-летие города (фото, видео)

Во Львове продолжаются праздничные мероприятия по случаю 760-летия со дня основания города, которые начались 6 мая и продлятся до 9 мая.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, чтобы побывать на праздновании Дня города, во Львов прибыло большое количество туристов из разных регионов Украины и из-за рубежа.

В программе празднования 6-9 мая, в частности, праздничные концерты и выступления музыкальных коллективов на улицах города, установление рекорда Украины по возведению самого большого домика из пряников, спортивные соревнования и праздничные ярмарки.

В торжествах по случаю 760-летия города принял участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, сегодня по случаю Дня города в помещении Львовского городского совета состоялось торжественное собрание с участием представителей власти, дипломатического корпуса, духовенства, общественных и культурных деятелей.

На торжественное собрание прибыл Гройсман, который с рабочей поездкой сегодня находится во Львовской области.

Обращаясь с приветственным словом по случаю 760-летия города, глава правительства подчеркнул, что основная политика государства должна быть направлена на человека и на общество, и пожелал, чтобы в каждую львовскую семью пришел мир и покой.

«Нам удалось повернуть политику к общинам. Бюджет развития Львова составляет 1,5 млрд грн. А это качественная инфраструктура, образование - то, что может изменить жизнь людей», - отметил Гройсман.

На торжественном собрании городской голова Львова Андрей Садовый вручил благодарности, дипломы, юбилейные монеты имени Короля Даниила Галицкого, отличия «Золотой герб города Львова», «Почетный знак Святого Юрия» лучшим львовянам за вклад в развитие города.

Львовянином года стал украинский футболист, тренер, рекордсмен украинской высшей лиги по количеству игр в ранге главного тренера Мирон Маркевич.

Планируется, что после завершения торжественных мероприятий в городской Ратуше Гройсман и Садовый прогуляются по центру города и посетят праздничные мероприятия, которые проходят во Львове.

После этого премьер-министр отбудет в пункт пропуска «Краковец» на украинско-польской границе, где проведет совещание с таможенниками.