Львов отмечает 760-летие своего основания

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, чтобы побывать на праздновании Дня города, во Львов прибыло большое количество туристов из разных регионов Украины и из-за рубежа.

Сегодня утром в храмах города проходили праздничные богослужения, львовяне почтили память св. Юрия (Георгия Победоносца), который считается также покровителем Львова. В городе есть три храма, посвященные святому Юрию: Архикафедральный собор св. Юра УГКЦ, Свято-Георгиевский кафедральный храм УПЦ, а также храм Великомученика Георгия Победоносца УПЦ КП.

В программе празднования 6-9 мая, в частности, праздничные концерты и выступления музыкальных коллективов на улицах города, установление рекорда Украины по возведению самого большого домика из пряников, спортивные соревнования и праздничные ярмарки.

Как сообщал УНИАН, также 6 мая во Львове по случаю годовщины расскажут историю музыки города.