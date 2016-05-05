Во львовской пиццерии у преподавателя университета украли барсетку с валютой на 300 тысяч гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, в Сиховский отдел полиции 4 мая с заявлением о краже обратился 57-летний львовянин, доктор наук, преподаватель одного из университетов Львова.

Мужчина сообщил, что в пиццерии на территории Сиховского района у него похитили барсетку, в которой находились личные документы и деньги в сумме 7000 дол. и 4000 евро.

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По данному факту проводится расследование. Правоохранители проводят мероприятия с целью установления лица, совершившего кражу.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева неизвестные в масках похитили у мужчины сумку с 2 миллионами гривень.