В центре Киева неизвестные в масках похитили у мужчины сумку с 2 миллионами гривень

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, по предварительной информации, происшествие произошло возле торгового центра.

Потерпевший сообщил, что когда он находился в своем автомобиле, к нему подбежали трое неизвестных в масках и забрали сумку с деньгами. Нападавшие разбили боковое окно машины.

Мужчина пытался остановить противоправные действия злоумышленников, но они брызнули ему в лицо газовым баллончиком. В этот момент деньги, которые лежали на заднем сидении автомобиля, украли.

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Со слов свидетелей происшествия, нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Mazda серебристого цвета.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства совершения правонарушения. Следственным отделом решается вопрос об открытии уголовного производства. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание нападавших.

На задержание причастных к совершению правонарушения лиц ориентированы все наряды полиции.