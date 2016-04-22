Кива продолжает ходить с пистолетом "в трусах" - уже в центре Киева (фото)

Об этом сообщил на своей странице в Facebook волонтер Роман Синицын (Балан), ныне возглавляющий аттестационную комиссию МВД.

"Вчера пост про Киву в поезде наделал немного шума. Киву копы не проверили. Вызвал их не только я, но и люди из поезда. По прибытии он быстренько растворился в толпе и так спетлял", - рассказал он.

По словам Синицына, утром Кива был замечен в Киеве возле здания МВД также с пистолетом за поясом.

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"Сегодня утром Кива рассекал на Богомольца по гражданке, со стволом за поясом, правда уже не спереди", - сообщил он.

Глава аттестационной комиссии напомнил, что за последние несколько лет Кива потерял две единицы огнестрельного оружия: ружье 12-го калибра и автомат Калашникова калибра 5,45 мм.