Кива разгуливал по поезду с пистолетом "в трусах"

Фото опубликовал участник волонтерского объединения "Народный фронт" и блогер Роман Синицын на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас Кива разгуливает вагоном поезда Львов - Киев (Интерсити) с пистолетом в трусах. Подскажите, а это законно вообще? Может копов набрать?" - написал Синицын в соцсети.

Впоследствии он добавил, что позвонил в полицию, однако чем это закончилось неизвестно. "Набрал копов. Походу не только я. Нашли ли они там Киву пока не знаю, поезд прибыл", - говорится в сообщении.

Также Синицын отметил, что согласно "Инструкции по мерам безопасности при обращении с оружием", сотруднику МВД "в штатском оружие необходимо носить на специальном снаряжении с соблюдением мер предотвращения его выпадению или вытягиванию другими лицами".

Как сообщал УНИАН, Кива пожаловался, что в последнее время не посещает куртизанок из-за нехватки времени.