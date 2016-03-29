На Донбассе отсутствует этническая составляющая конфликта - эксперт

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили координаторы проекта «Украинская Миротворческая Школа» Наталья Зубарь и Игорь Семиволос, а также кандидат социологических наук Игорь Дубровский.

«Украинская Миротворческая Школа» провела эмпирико-социологическое исследование социального капитала (связи людей, доверие, ожидания) в 26 городах востока и юга Украины, в том числе граничащих с зоной проведения АТО.

"Конфликты, которые имеют место в Украине, не базируются на этнической составляющей, что бы кто-либо не говорил. То есть, этническая составляющая отношений не является преобладающей в определении отношений в том или ином месте. Это устойчивый тренд", - сказал Дубровский.

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Говоря о степени идентичности жителей южных и восточных областей, кандидат социологических наук отметил, что респонденты, отвечая на вопрос о том, кем они себя чувствуют в Украине (патриотом Украины, гражданином, европейцем, жителем региона и т.д.), в своих ответах показали, что большой разницы между группами людей, которые являются этническими украинцами или этническими русскими, нет.

"Выясняя, есть ли этническая составляющая основой конфликтного потенциала, мы выяснили ... что разница невелика. То есть этнические русские, проживающие в Украине, граждане Украины, преимущественно с небольшим отрывом чувствуют себя также патриотами города, патриотами региона, патриотами Украины", - подчеркнул Дубровский.

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В частности, он продемонстрировал результаты опроса. В этой связи Зубарь отметила, что среди опрошенных граждан, по этническому составу, 67% респондентов были украинцами, 23,5% - русские, 2% - крымские татары, 1,8% - армяне, а другие национальности составили отдельно каждая менее 1%.

Так, среди опрошенных жителей восточных и южных областей гражданином Украины полностью себя считают 56%, в значительной степени - 27,3%, в незначительной степени - 10,3%, совсем себя не чувствуют гражданами Украины - 4,4%, и только 1,9% затруднились ответить на этот вопрос.

Также, отвечая на вопрос о принадлежности к определенному региону, среди опрошенных жителем региона в полной мере себя считают 46,4%, в значительной степени - 27,3%, в незначительной степени - 8%, совсем не чувствуют - 1,8%, и только 3,4% не смогли ответить на этот вопрос.

Гражданином СССР среди опрошенных в полной мере себя считают 5,2%, в значительной степени - 6,6%, в незначительной степени - 11,9%, совсем себя не чувствуют гражданами СССР - 64,4%, в то же время 11,2 % затруднились ответить.

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Патриотом Украины в полной мере себя считают 28,9% опрошенных, в значительной степени - 29,1%, в незначительной степени 17,4%, совсем не чувствуют себя патриотом Украины 17,4%, а 6,5% затруднились ответить.

Кроме того, Дубровский отметил, что гипотеза о том, что жители восточных областей Украины, которые непосредственно живут в прифронтовой зоне, определяют свою среду более опасным, чем считалось, не подтвердилась. "Люди, которые живут в регионах так называемой обостренной или острой ситуации (Донецкая и Луганская области), более мобилизуются, и ... именно в этих регионах фиксируется высокий уровень гражданской активности", - сказал кандидат социологических наук.

В частности, по его словам, среди лиц, живущих в прифронтовых зонах, формируется некая общность общественно активных людей. "Сравнение ответов общественно активных людей с другими ответами позволяет сделать вывод, что это преимущественно украинонастроенные граждане", - сказал социолог.

В свою очередь, Семиволос, соглашаясь с тезисом, что нет этнического основания для конфликта, который продолжается на востоке Украины, сказал, что этот конфликт является ценностным. По его убеждению, этот конфликт "нельзя решить путем решения конфликта интересов через компромиссы, через распределение ресурсов и т.д.".

В этой связи Семиволос высказал мнение, что ценностные конфликты гораздо сложнее решаются, и нужно понимать, что в рамках этого ценностного конфликта украинцам на востоке Украины придется жить длительное время. "К этому надо быть готовым и понимать, что простых решений там просто нет и не будет", - заявил Семиволос.

Также он обратил внимание на проблему культуры бедности, которая распространена по всей Украине. Этот фактор Семиволос назвал большой проблемой, потому что люди, которые пытаются выживать, склонны принимать любую идентичность, которая может создавать ощущение защищенности, своеобразную патерналистскую защиту. Семиволос сказал, что в южных и восточных областях не так много людей, которые относят себя к среднему классу. Он отметил необходимость принятия мер по преодолению культуры бедности, проведение работы с теми людьми, которые готовы быть социально активными группами.

Исследование было проведено в декабре 2015-го - марте 2016 года при поддержке посольства Великобритании в Украине. Всего было опрошено 1828 человек в 26 городах Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Одесской областей.