Порошенко заявляет о готовности к выборам на оккупированном Донбассе после взятия границы международными силами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время выступления в Краматорске.

«Мы готовы провести честные выборы, мы готовы сотрудничать с тем выбором Донбасса, который будет сделан украинским Донбассом», - заявил Порошенко.

«Мы готовы, чтобы международный компонент безопасности обеспечил составляющую безопасности, обеспечил надежное перекрытие границы и передачу ее под контроль украинских пограничников, и мы готовы восстанавливать украинский суверенитет на оккупированном Донбассе, и это то, к чему больше всего стремится украинский народ, это то, к чему больше всего стремится украинская власть, это то, к чему больше всего стремится Донбасс, - миру», - добавил президент.

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