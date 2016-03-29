Адвокат Савченко рассказал об ухудшении здоровья летчицы: организм не воспринимает воду (видео)

Об этом рассказал адвокат летчицы Николай Полозов, который навестил узницу в СИЗО, передает "5 канал".

Он отметил, что после приговора Савченко пила только воду, отказавшись от поддерживающих смесей, и эта вода, по сути, вымывала из нее все соли, необходимые минералы.

Читайте такжеВ РФ провели опрос по выдаче Савченко Украине: большинство считает, что Путин не должен вмешиваться в дело

"На этом фоне началось ухудшение здоровья, начало тошнить этой водой. Сейчас она пьет минеральную воду, что позволило стабилизировать состояние здоровья. Тем не менее, она теряет около 400-500 граммов в день. Сейчас она весит 65 кг", - рассказал адвокат.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что Россия не может освободить незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко по Минским договоренностям, поскольку не является субъектом сделок и может лишь оказывать давление на стороны конфликта.