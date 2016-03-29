РФ не сможет вернуть Савченко в рамках Минских соглашений - адвокат

Об этом в эфире "5 канала" заявил адвокат украинки Марк Фейгин.

"Я думаю, что РФ не сможет вернуть Савченко в рамках Минских соглашений, иначе нужно будет признать тогда, как следствие, что Россия принимает участие в этом вооруженном конфликте и что обмен на тех же Ерофеева и Александрова на Савченко в раках этих Минских договоренностей, достигнутых в Нормандском формате, будут косвенным признанием участия России в войне на Востоке Украины", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН ранее, в МИД РФ заявили, что Россия не может освободить незаконно осужденную в РФ украинскую летчицу Надежду Савченко связи с Минскими договоренностями, поскольку не является субъектом сделок и может лишь оказывать давление на стороны конфликта.