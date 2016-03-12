Экс-председатель Новоайдарского райсовета арестован за организацию сепаратистского "референдума" - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, именно председатель райсовета давал поручения депутатам и председателям местных советов, решал вопросы по предоставлению помещений для проведения «голосования», организовал и контролировал работу «штаба избирательной комиссии», а впоследствии – публикацию результатов «референдума» в местной прессе.

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Отмечается, что во время расследования, которое длилось более года, следователи СБУ допросили около ста участников и свидетелей происшествия, провели следственные эксперименты, проанализировали большое количество документов, фото- и видеоматериалов, собрали огромную доказательную базу.

«Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. Согласно решению суда приговора он будет дожидаться, находясь под стражей», - говорится в сообщении.

Также в СБУ напомнили, что в феврале-марте 2016 года были арестованы трое организаторов псевдореферендума в отдельных населенных пунктах Новоайдарского района, в том числе два депутата и председатель одного из сельских советов.