СБУ задержала в Славянске пропагандиста-информатора боевиков (видео)
В Славянске Донецкой области Служба безопасности Украины задержала местного жителя-пропагандиста сепаратизма в сети Интернет.
Как говорится в сообщении спецслужбы, в начале мая прошлого года злоумышленник присоединился к ряду сепаратистских сообществ "в одной из социальных сетей российского происхождения". Впоследствии на него вышли представители боевиков. По их заданию он распространял листовки и ролики террористической организации "ДНР".
"Для финансовой поддержки террористов сепаратист разместил на своей странице в соцсети реквизиты счетов сепаратистского телеканала "Новороссия ТВ" террористического "благотворительного" фонда имени Екатерины Губаревой", - отмечает СБУ.
Читайте такжеСБУ задержала возле Мариуполя информатора боевиков "ДНР" (видео)
Кроме этого, сообщник боевиков передавал им сведения о дислокации, передвижении, численности и вооружении подразделений сил антитеррористической операции.
Продолжаются оперативно-следственные действия.