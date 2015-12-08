СБУ задержала в Славянске пропагандиста-информатора боевиков (видео)

Как говорится в сообщении спецслужбы, в начале мая прошлого года злоумышленник присоединился к ряду сепаратистских сообществ "в одной из социальных сетей российского происхождения". Впоследствии на него вышли представители боевиков. По их заданию он распространял листовки и ролики террористической организации "ДНР".

"Для финансовой поддержки террористов сепаратист разместил на своей странице в соцсети реквизиты счетов сепаратистского телеканала "Новороссия ТВ" террористического "благотворительного" фонда имени Екатерины Губаревой", - отмечает СБУ.

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Кроме этого, сообщник боевиков передавал им сведения о дислокации, передвижении, численности и вооружении подразделений сил антитеррористической операции.

Продолжаются оперативно-следственные действия.