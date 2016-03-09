В Киеве снова пикетируют посольство РФ с требованием освободить Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции скандируют: "Наде волю" и "Путин фашист".

Участники собрания держат в руках плакаты с надписями: "Надежда защищает Украину - Украина, защиты Надежду", "Живи, Надежда, ты нужна Украине", "Путин, освободи Надежду - суд в Гааге тебе это засчитает" и др.

Также митингующие держат в руках государственные флаги органы и флаги политических партий "Батькивщина" и "Свобода".

Читайте такжеСегодня во многих городах Украины и мира состоятся акции "Свободу Надежде Савченко!"

Время от времени митингующие исполняют государственный гимн Украины.

Вдоль железной ограды перед посольством России выстроились в два ряда правоохранители. Также вокруг митингующих стоят сотрудники Национальной полиции.

На митинге присутствуют народные депутаты от "Батькивщины" и лидеры "Свободы".

Акция проходит мирно.

Как сообщал УНИАН, российский суд на сегодняшнем заседании решил огласить приговор Савченко 21-22 марта.

Летчица заявила, что продолжит сухую голодовку, поскольку она требовала от российского правосудия огласить приговор в течение семи дней.

В то же время состояние здоровья Савченко, которая 4 марта начала сухую голодовку, ухудшилось.