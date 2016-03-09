Российский суд определил дату оглашения приговора Савченко

Об этом сообщил ее адвокат Николай Полозов в Твиттер.

"Суд объявил дату вынесения приговора. 21 и 22 марта", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Савченко начала сухую голодовку с 4 марта в знак протеста против того, что российский суд отказал ей в последнем слове и отложил заседание до 9 марта.

Савченко в России обвиняют в убийстве двух российских журналистов, а также в незаконном пересечении российской границы. Украинка и ее защита отвергают обвинения и заявляют, что на момент гибели российских журналистов ее уже захватили в плен боевики, которые затем принудительно переправили в Россию.

В середине декабря 2015 года российский суд продлил арест Савченко до 16 апреля.

Прокуратура требует приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы в колонии общего режима.