Нападение на авто депутата Ивано-Франковского облсовета от УКРОПа квалифицировано как покушение
В ночь на 6 марта в автомобиль депутата Ивано-Франковского областного совета от партии УКРОП Александра Матусевича неизвестные бросили гранату, в результате чего взорвался топливный бак машины.
Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской обладминистрации.
Инцидент произошел в городе Долина. Эксперты-взрывотехники после осмотра места происшествия установили, что причиной взрыва был подрыв гранаты РГД-5 неустановленным лицом.
В результате инцидента никто не пострадал. По факту взрыва открыто уголовное производство.
"Дело возбуждено по статье "покушение на убийство", мы ведем переговоры в отношении обеспечения охраны пострадавшему", – сообщил председатель Ивано-Франковской областной организации УКРОПа Николай Палийчук, отметив, что сейчас поступает большой объем информации, которая касается события, однако многие сведения – противоречивы.
УКРОП обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием обеспечить тщательное расследование инцидента на Ивано-Франковщине.
Александр Матусевич является директором ГП "Выгодский лесхоз". На последних местных выборах за Матусевича проголосовало 42,98% избирателей его округа.
На должность директора госпредприятия он был назначен после Революции достоинства. Матусевич - активный общественный деятель, под его руководством предприятие постоянно помогает участникам АТО и их семьям, волонтерам, которые возят помощь в зону боевых действий.