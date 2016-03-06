Нападение на авто депутата Ивано-Франковского облсовета от УКРОПа квалифицировано как покушение

Об этом сообщает управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковской обладминистрации.

Инцидент произошел в городе Долина. Эксперты-взрывотехники после осмотра места происшествия установили, что причиной взрыва был подрыв гранаты РГД-5 неустановленным лицом.

В результате инцидента никто не пострадал. По факту взрыва открыто уголовное производство.

"Дело возбуждено по статье "покушение на убийство", мы ведем переговоры в отношении обеспечения охраны пострадавшему", – сообщил председатель Ивано-Франковской областной организации УКРОПа Николай Палийчук, отметив, что сейчас поступает большой объем информации, которая касается события, однако многие сведения – противоречивы.

УКРОП обращается к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием обеспечить тщательное расследование инцидента на Ивано-Франковщине.

Александр Матусевич является директором ГП "Выгодский лесхоз". На последних местных выборах за Матусевича проголосовало 42,98% избирателей его округа.

На должность директора госпредприятия он был назначен после Революции достоинства. Матусевич - активный общественный деятель, под его руководством предприятие постоянно помогает участникам АТО и их семьям, волонтерам, которые возят помощь в зону боевых действий.