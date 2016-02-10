Сейчас никто не обсуждает обмен российских ГРУшников на украинских заложников в РФ - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал адвокат Ерофеева Юрий Грабовский.

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“Никакие обсуждения по этому поводу уже не идут. Никакие вопросы на сегодняшний день об обмене Александрова и Ерофеева на кого-либо не стоят”, - сказал Грабовский.

Напомним, ранее народный депутат и украинская летчица Надежда Савченко, которую незаконно удерживают в РФ, высказалась против ее обмена на задержанных на Донбассе российских ГРУшников. "Моя жизнь не стоит больше, чем жизнь другого человека. Поэтому никаких двух ГРУшников на одну меня. Или "один на один", или "всех на всех", - написала летчица.