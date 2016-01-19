Савченко прокомментировала идею ее обмена на задержанных на Донбассе российских ГРУшников

Об этом говорится в письме Савченко из российского СИЗО, передает Gazeta.ua.

"Моя жизнь не стоит больше, чем жизнь другого человека. Поэтому никаких двух ГРУшников на одну меня. Или "один на один", или "всех на всех", - пишет летчица.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских военнослужащих - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

26 августа заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова завершено.