СМИ: названы сроки седьмой волны мобилизации в Украине

Об этом пишет "Апостроф" ссылаясь на собственный источник в Министерстве обороны. Примерно половину из этого количества военные хотят привлечь на контракты сроком до полугода, а остальные военнообязанные будут мобилизованы.

Седьмая волна мобилизации начнется в конце февраля - начале марта и продлится около двух месяцев. "Но если ситуация на фронте обострится - сроки подготовки мобилизованных могут незначительно увеличиться", - уточнил источник в Минобороны, добавив, что до этого времени в ведомстве намерены уточнить потребность войск в тех или иных специалистах.

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"Вероятность того, что седьмая волна будет - очень велика, - заявил "Апострофу" источник в Минобороны. - В любом случае нам необходимо поменять 40 тыс. человек, призванных во время четвертой волны в январе-апреле прошлого года". По словам собеседника издания, контракты будут подписаны с 20 тыс. человек, которые были ранее мобилизованы и уже получили определенную воинскую специальность. "Сейчас мы проводим работу с военкомами, чтобы они привлекали таких людей на службу. Остальная же часть - приблизительно 20-25 тыс. человек, будут призваны".

Также источник в Минобороны сообщил, что в настоящее время военкоматы выясняют, какое количество военнообязанных имеют право на отсрочки по состоянию здоровья, по семейному положению, либо каким-нибудь другим предусмотренным законом обстоятельствам.

Источник в Минобороны подчеркнул, что система подготовки мобилизованных будет изменена для того, чтобы не заполнять воинские части "пушечным мясом". "Рядовые будут призываться в одни учебные центры, сержанты - в другие, а офицеры будут направляться на курсы подготовки при высших военных учебных заведениях...", - пояснил сотрудник военного ведомства.

По его словам, во время седьмой волны будут призываться представители исключительно военных специальностей: инженеры, танкисты, артиллеристы, механики-водители, операторы-наводчики.

О своей готовности поддержать седьмую волну заявил в понедельник и президент Петр Порошенко. Правда, глава государства подчеркнул, что инициатива относительно проведения мобилизации должна исходить от руководства Министерства обороны и Генштаба ВСУ.