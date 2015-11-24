У Порошенко рассказали, что повлияет на проведение седьмой волны мобилизации в Украине

Необходимость в проведении седьмой волны мобилизации будет определяться и зависеть от внутреннего и внешнего военно-политического состояния.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов.

"Во-первых, необходимость проведения очередной волны мобилизации определяется указом президента. Во-вторых, она будет зависеть от военно-политической ситуации как внутри страны, так и извне", - сказал Мотузяник.

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По его словам, в первую очередь в случае проведения очередной мобилизации будут рассматриваться кандидатуры лиц, которые имеют навыки службы, боевой опыт, в том числе в зоне АТО, необходимость комплектации специалистами тех частей, которые в этом нуждаются.

Кроме того, Мотузяник заверил, что Генеральный штаб обобщил и сделал выводы из всех недостатков, которые были выявлены при всех предыдущих волнах мобилизации, чтобы не допустить их в будущем.

Как сообщал УНИАН, в Украине из-за ситуации на Донбассе, связанной с вторжением российских войск, 210 тыс. украинцев пришли на военную службу за шесть волн мобилизации.

21 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что никаких причин для объявления очередной волны мобилизации не существует.