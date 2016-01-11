Порошенко заявляет о готовности объявить очередную мобилизацию в случае необходимости

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в Тернополе.

При этом Порошенко отметил, что соответствующая инициатива должна исходить со стороны Министерства обороны и Генерального штаба.

«Сейчас, несмотря на сокращение обстрелов, мы вынуждены держать хорошее вооружение и значительный контингент украинских войск вдоль линии соприкосновения. Освобождение украинской территории – это не только работа дипломатов, не только политико-дипломатические усилия украинской власти, но и крепкие Вооруженные силы, в четкой координации с которыми мы будем обеспечивать выполнение Минских соглашений. Если для этого нужно будет и с этой инициативой (объявлением мобилизации – УНИАН) выйдет руководство Вооруженных сил, я ее поддержу», – сказал Порошенко.

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По его словам, в случае озвучивания такой инициативы соответствующий законопроект сразу будет внесен на рассмотрение Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, ранее в Администрации президента заявляли, что необходимость в проведении седьмой волны мобилизации будет определяться и будет зависеть от внутреннего и внешнего военно-политического состояния.

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Напомним, в Украине из-за ситуации на Донбассе, нанесенной вторжением российских войск, 210 тыс. украинцев пришли на военную службу по итогам шести волн мобилизации.

21 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что никаких причин для объявления очередной волны мобилизации не существует.