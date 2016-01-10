СБУ хочет посадить за терроризм российскую активистку, боровшуюся против режима Путина (видео)

В Киеве арестовали активистку из Москвы Анастасию Леонову, которая переехала в Украину прошлой весной, сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что Леонова якобы была в составе группировки, которая готовила теракты в нескольких крупных городах.

В соцсетях вокруг заключения Леоновой вспыхнул скандал: одни пользователи подозревают ее в работе на ФСБ, а вот другие пишут про сезон охоты на активистов.

"Анастасию Леонову перевели в Лукьяновский следственный изолятор 31 декабря 2015. Она последнее время проживала в Киеве, потому что якобы принципиально не воспринимала режим в РФ. Женщине, которая в Украине успела побывать добровольным санинструктором полка "Азов", СБУ приписывает причастность к громкому делу. Она, по их мнению, может быть связана с разведывательно-террористической группировкой, которая готовила серию терактов в крупных городах Украины. Главарем группы следователи называют Олега Мужчиля, он же "Лесник" - бывший боец АТО. Его убили во время задержания в спальном районе Киева", - говорится в сообщении.

По словам адвоката задержанного Виктора Губского, ни один документ не подтверждает причастности россиянки к преступлениям. К тому же, отмечает защитник, у Леоновой во время обыска не нашли оружия или хотя бы чего-то, что указало бы на сотрудничество с террористами.

Мать Анастасии - в отчаянии. Ольга Леонова уверяет, что с "Лесником" Настю связывала только его обещание помочь с украинским гражданством, потому что жить в России дочь отказывалась наотрез.

Мать задержанной Анастасии Леоновой сообщила, что свидание ей так и не предоставили. Удалось перекинуться несколькими фразами во время заседания в Апелляционном суде.

Известно, что в Москве Анастасия была постоянной участницей акций протеста против тамошнего режима. Часто ходила на проукраинские акции. Ее знакомый - российский оппозиционный активист и блогер Евгений Львович - уверен, что никаких терактов против Украины она не планировала. Задержание Анастасии, по его мнению, - ошибка.

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СБУ от комментариев по делу Леоновой пока воздерживается. Адвокат россиянки говорит: ему подробностей обвинения тоже известно немного.

"Моя уверенность, что все в жизни нам дается не просто так, летит ко всем чертям. Хоть убей, не понимаю, чему меня должна научить эта история... Очень хочется зарыдать. Ужасно холодно. Ужасно одиноко", - написала в письме оппозиционерка.

За решеткой Леонова пробудет как минимум до 8 февраля. Если следствие докажет ее вину - россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что в плену террористов "ЛНР" уже год находится украинская журналистка. Боевики планируют отправить Марию Варфоломееву в тюрьму на 15 лет.