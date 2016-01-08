Адвокат подозреваемой в терроризме оппозиционной активистки из РФ считает ее арест незаконным

Об этом УНИАН сообщил адвокат Леоновой Виктор Губский.

Он отметил, что его подзащитную подозревают в причастности к незаконному вооруженному формированию, которое якобы возглавлял один из основателей "Правого сектора" Олег Мужчиль (позывной "Лесник" - УНИАН).

По словам Губского, Леонова была задержана СБУ 10 декабря недалеко от центра Киева, а не в одной из квартир в Оболонском районе вместе с группой других людей, как утверждала СБУ. Кроме, того, как отметил адвокат, Леоновой было оглашено уведомление о подозрении по ч.3 ст.258 после 22.00, что противоречит УПК, а сам текст был написан на украинском языке, который его подзащитная плохо понимает, и не был переведен на русский язык. Тем не менее, подчеркнул адвокат, ни суд первой инстанции, ни Апелляционный суд не приняли это во внимание, избрав Леоновой меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО г.Киева.

"Моя подзащитная категорически отрицает свою вину и заявляет, что не участвовала ни в каких террористических группировках", отметил Губский. Он сообщил, что Леонова в России занимала активную антипутинскую позицию - принимала участие в Марше несогласных, выступала в акциях после убийства Немцова, а, когда на Востоке Украины началась война, приехала в нашу страну, в Харьковской области закончила курсы по оказанию первой медпомощи, сама обучала этому желающих, принимала активное участие в волонтерском движении.

Читайте такжеСБУ: Главарь задержанной в Киеве ДРГ в сентябре-октябре находился в России

Вместе с тем Губский подтвердил, что Леонова, по ее словам, действительно была знакома с "Лесником", однако не смог уточнить, где, когда, при каких обстоятельствах с какой целью это произошло.

Как сообщал УНИАН, участница протестов на Манежной площади и акций против режима Владимира Путина Анастасия Леонова была задержана в Киеве 10 декабря, при этом, доказательств ее причастности к террористическим группам следствие не представило. Отмечается, что в ходе обыска по ее месту проживания оружия, каких-либо взрывчатых веществ, материалов, пригодных для изготовления самодельных взрывных устройств, и литературы экстремистского толка, по словам активистки, найдено не было.