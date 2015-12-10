В результате спецоперации, в ходе которой были ранены два сотрудника "Альфы", прекращена деятельность ДРГ - СБУ

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Задержаны двое граждан Российской Федерации и трое граждан Украины. Еще один из членов ДРГ оказал сопротивление с применением автоматического оружия, ранив при этом двух сотрудников спецподразделения “Альфа” и был обезврежен. Состояние одного из раненых критическое, в эти минуты врачи борются за его жизнь. Под огнем сотрудники “Альфы” сначала эвакуировали из квартиры, где скрывался диверсант, хозяев квартиры и их семилетнего ребенка, и лишь затем завершили штурм вооруженного преступника", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссийский ГРУшник Ерофеев заявляет, что впервые видит изъятое у него "буквально из рук" оружие

В СБУ сообщили, что осмотр мест происшествия продолжается. "Однако только по одному из адресов в столице на эту минуту уже изъято восемь снаряженных самодельных взрывных устройств, четыре килограмма тротила, автоматическое оружие, более сорока гранат и около двух тысяч патронов, а также компоненты взрывных устройств и средств поражения", - отметила представитель ведомства.

Позже Гитлянская сообщила о задержании "еще одного гражданина РФ. Спецоперация продолжается".

Пізно у вечорі 9 грудня 2015 року в результаті проведеної Службою безпеки спецоперації припинено діяльність диверсійно-р... Posted by Гітлянська Олена on Wednesday, December 9, 2015

Как сообщал УНИАН, по предварительной информации, во время штурма квартиры в Оболонском районе Киева двое сотрудников спецслужб получили ранения. Сейчас их госпитализировали. СБУ разыскивала дагестанца, которого подозревали в терроризме. Как утверждают источники, в ходе спецоперации он был убит.