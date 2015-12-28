СБУ задержала контрабандные продукты, которые пытались ввезти на временно оккупированные территории

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

По данным пресс-центра, вблизи поселка Нижнее Попаснянского района Луганской области правоохранители остановили микроавтобус с тремя тоннами мясных изделий. Водитель пытался ввезти на временно оккупированные террористами территории продукцию на 150 тысяч гривень.

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В районе села Сладкое Донецкой области сотрудники спецслужбы задержали еще один микроавтобус, на котором пытались доставить на временно оккупированные территории более двух тонн колбас и сыров общей стоимостью почти сто тридцать тысяч гривень.

Продолжается проверка происхождения товаров и устанавливаются организаторы отправки грузов.