Минюст готов оказать помощь всем регионам в создании центров предоставления админуслуг европейского уровня

Об этом вчера во время презентации начала строительства нового сервисного центра административных услуг в киевской области сообщил Министр юстиции Павел Петренко.

«В начале следующего года Киевская область откроет новый центр административных услуг. Для этого есть все предпосылки ‑ воля и большое желание у руководства ОГА. После открытия центра мы увидим совершенно новый подход в работе местных органов власти с жителями региона. Мы готовы помогать местным властям в открытии таких центров, чтобы лицо украинских сервисов было европейским. Каждый человек, который обратился за услугой, должен возвращаться домой с хорошим настроением и ощущением того, что органы власти предоставляют ему комфортный сервис и работают на него, что он платит налоги не просто так», - отметил глава Минюста.

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По его словам, с 1 января следующего года местные органы власти должны взять на себя функции, которые ранее монопольно оказывали органы юстиции, и Киевская область является одной из передовых в этой работе.

«То, что было мечтой в конце прошлого года, сегодня уже является реальностью, ведь Рада приняла разработанный Минюстом пакет законов, который обеспечивает передачу полномочий по регистрации бизнеса и недвижимости, которые ранее были монопольно в Министерства юстиции и ассоциировались с очередями, бюрократией и коррупцией, местным органам власти», - подчеркнул Министр юстиции.

Он также сообщил, что с этого понедельника к процессу регистрации присоединились 7000 частных нотариусов по всей Украине.

«Это большая сила людей, которые готовы честно работать и предоставлять качественный сервис. Частные нотариусы за 1 день работы подключились к реестрам и сделали более 750 регистрационных действий. Я убежден, что конкурентная среда, когда украинец может обратиться к тому сервисному центру или тому лицу, которое предоставит более качественный и комфортный сервис – это очень правильный подход, который обеспечивает конкуренцию и комфорт для простых граждан», - отметил Павел Петренко.

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По его убеждению, украинцы должны заниматься своими делами: любовью, открывать бизнес, создавать семьи, а документами должно заниматься государство, обеспечивая граждан быстрыми и качественными сервисами без очередей и взяток.