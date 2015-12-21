В РФ удерживают украинских военных, которые числились пропавшими без вести на Донбассе – СБУ

Об этом в комментарии УНИАН сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит. Он напомнил, что 131 заложник находится на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской области и в РФ.

Читайте такжеВоенная прокуратура установила более 26 мест содержания пленных на оккупированной территории Донбасса

«У нас появилась предварительная информация, что кроме этих людей, среди 762 без вести пропавших, возможно, есть живые наши герои, которые находятся на территории России», - заявляет советник главы СБУ.

По его словам, в частности в РФ удерживается майор, который был одним из раненых после начала незаконных обстрелов с территории России в 20-х числах июля 2014 года.

«Тогда определенное количество наших защитников были ранены, и они попали в медицинские учреждения одной из граничащих с Украиной российских областей. Мы надеемся, что Россия как участник Минских договоренностей будет выполнять их и будет делать все, чтобы их вернуть», - добавил Тандит.