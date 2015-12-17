Украина передала Красному Кресту список пропавших без вести в зоне АТО из 762 человек

Об этом на странице в Фейсбук написала народный депутат фракции “Блок Петра Порошенко”, Уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

«От гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы передали сегодня МККК список тех, кто считается пропавшими без вести в результате конфликта на Донбассе. По информации СБУ и подготовленным межведомственным центром спискам – пропавших без вести на сегодняшний день насчитывается 762 человека (это гражданские и военные)», – отметила Геращенко.

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«Ждем, что другая сторона так же выполнит договоренности, достигнутые в Минске 15 декабря, передаст соответствующие списки для формирования единой базы данных и МККК наконец активно включится в поиск пропавших, помощь с идентификацией погибших», – написала она.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер, информируя о результатах заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщила, что Международный Комитет Красного Креста готов принять участие в поиске пропавших без вести на Донбассе.

Ранее Геращенко сообщала, что 140 украинских бойцов и гражданских лиц находятся в плену боевиков. Еще 741 считается пропавшим без вести.

В 12-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека, обнародованном 9 декабря, говорится, что общее число погибших во время войны на востоке Украины с середины апреля прошлого года составляет как минимум 9 тыс. 98 человек и еще 20 тыс. 732 были ранены.