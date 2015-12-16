Экс-глава МВД Украины Захарченко работает в комитете Госдумы РФ

Об этом Захарченко сообщил собственному корреспонденту УНИАН в РФ.

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"Я от украинского гражданства не отказывался, у меня есть и российский паспорт. В этом нет противоречий. По российскому законодательству я обязан уведомить соответствующие органы, Федеральную миграционную службу о том, что я имею второе гражданство", - сказал Захарченко.

Он отметил, что в ближайшее время не собирается идти на госслужбу в РФ, поэтому от украинского гражданства не отказывается.

Кроме того, Захарченко сообщил, что работает экспертом в Госдуме, в комитете по собственности, до этого работал в государственной корпорации "Ростех".

"Также у меня есть фонд "Юго-восток", мы оказываем помощь бывшим гражданам Украины и находящимся в гражданстве Украины, которые были вынуждены покинуть её территорию", - сказал Захарченко.

По словам экс-министра, его не беспокоит, что он объявлен в розыск, поскольку относится к властям Украины "как товарищ Жуков к товарищу Гитлеру, если бы он объявил его в розыск".

"Пусть разыскивают - это их право", - сказал Захарченко.

Он заявил, что "того государства, где я работал, на которое 30 с лишним лет потратил своей жизни как госслужащий... Сначала Советский Союз, потом Украина".

"Я хотел бы вернуться в ту Украину, но её не существует", - добавил Захарченко.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября 2014 года Захарченко было заочно объявлено подозрение в незаконном лишении свободы личного секретаря предстоятеля УПЦ (МП) Владимира - митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбынко).

В связи с этим делом Захарченко был объявлен в розыск.

Также СБУ и Генпрокуратура Украины расследовали причастность Захарченко к завладению государственным имуществом в особо крупных размерах на сумму около 160 млн грн.

Кроме того, Захарченко объявлено о подозрении вместе с другими бывшими руководителями силовых ведомств в подготовке так называемой "антитеррористической операции" против участников Майдана в феврале 2014 г.

Также Генпрокуратура Украины подозревает экс-министра МВД Украины в получении 1,2 млн грн неправомерной выгоды за содействие деятельности фиктивных фирм.

Интерпол отказался объявлять Захарченко в международный розыск.